"افتحوا الطرقات".. هجوم حاد ضد الحوثيين عقب حادث سير مروع في لحج

شن ناشطون يمنيون، هجومًا حادًا ضد ميليشيات الحوثيين، على خلفية حادث مروع أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة العشرات، في محافظة لحج.

وقالت مصادر محلية وطبية في اليمن، اليوم الأحد، إن 3 أشخاص، بينهم مسن وامرأة، لقوا حتفهم، في حادث سقوط حافلة نقل جماعي كانت تقل 44 مسافرًا في نقيل ظمران، شمال محافظة لحج الجنوبية.

وأضافت المصادر أن الحادث أوقع أيضًا 41 مصابًا، بينهم 22 حالتهم خطيرة ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة في أحد المستشفيات بمدينة الراهدة في تعز، فيما غادر بقية المصابين المستشفى.

وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في المكابح، مما أفقد السائق السيطرة على الحافلة وتسبب بسقوطها من مكان مرتفع.

وأعرب عدد من الناشطين اليمنيين على موقع "تويتر"، عن حزنهم على إثر الحادث، فيما هاجموا ميليشيات الحوثيين، التي قالوا إن استمرار إغلاقها طرقًا رئيسة بين المحافطات، هو ما يدفع السائقون إلى القيادة عبر طرق وعرة غير مهيئة للقيادة، ما يتسبب في وقوع حوادث.

وعلق ناشط بالقول: "من نتائج نكبة الربيع العربي إغلاق الطرقات بين المحافظات ما اضطر شركات النقل والمسافرين إلى السير في خطوط وعرة غير مؤهلة".