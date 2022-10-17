"افتحوا الطرقات".. هجوم حاد ضد الحوثيين عقب حادث سير مروع في لحج
شن ناشطون يمنيون، هجومًا حادًا ضد ميليشيات الحوثيين، على خلفية حادث مروع أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة العشرات، في محافظة لحج.
وقالت مصادر محلية وطبية في اليمن، اليوم الأحد، إن 3 أشخاص، بينهم مسن وامرأة، لقوا حتفهم، في حادث سقوط حافلة نقل جماعي كانت تقل 44 مسافرًا في نقيل ظمران، شمال محافظة لحج الجنوبية.
وأضافت المصادر أن الحادث أوقع أيضًا 41 مصابًا، بينهم 22 حالتهم خطيرة ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة في أحد المستشفيات بمدينة الراهدة في تعز، فيما غادر بقية المصابين المستشفى.
وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في المكابح، مما أفقد السائق السيطرة على الحافلة وتسبب بسقوطها من مكان مرتفع.
وأعرب عدد من الناشطين اليمنيين على موقع "تويتر"، عن حزنهم على إثر الحادث، فيما هاجموا ميليشيات الحوثيين، التي قالوا إن استمرار إغلاقها طرقًا رئيسة بين المحافطات، هو ما يدفع السائقون إلى القيادة عبر طرق وعرة غير مهيئة للقيادة، ما يتسبب في وقوع حوادث.
وعلق ناشط بالقول: "من نتائج نكبة الربيع العربي إغلاق الطرقات بين المحافظات ما اضطر شركات النقل والمسافرين إلى السير في خطوط وعرة غير مؤهلة".
وعلق آخر بالقول: "مأساة جديدة تضاف إلى سجل السلالة الإجرامي، التي امتنعت عن فتح الطرقات، للعلم أن هذه طريق بديله للطريق الرئيس. #اتقوا_الله_وافتحوا_الطرقات".
وكتب ثالث قائلا: "سقوط حافلة نقل جماعي من منحدر شاهق في محافظة لحج، اُتخذ طريقًا بديلة لحركة السفر والتنقل بعد إغلاق المليشيا الحوثية الطرق الرئيسية بين تعز وعدة محافظات، بما فيها لحج".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أهمية ممارسة مزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثي، للوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق الهدنة، وعدم الانتقال إلى أي ملفات أخرى قبل إلزامها بفتح طرق تعز الرئيسة.
وشدد العليمي، آنذاك خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في الرياض، على أن من شأن فتح طرق تعز الرئيسة "إحداث الفارق في تخفيف معاناة سكان المدينة المحاصرين منذ أكثر من سبع سنوات".