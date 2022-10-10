اليمن.. إحباط محاولة استهداف معسكر قوات الأمن الخاصة في شبوة

أعلنت القوات المسلحة الجنوبية في اليمن مساء الأحد، "إحباط عملية إرهابية"، في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وأكد نائب مدير البحث الجنائي في محافظة شبوة العقيد علي لحول، أن "خلايا إرهابية، قامت بزرع عبوة ناسفة، موجهة أمام بوابة معسكر قوات الأمن الخاصة، في الخط العام في مدينة عتق".

وأضاف "لحول" في تصريحات نقلها الموقع الرسمي الناطق باسم القوات المسلحة الجنوبية "درع الجنوب" أن "الفرق الهندسية تمكنت من تفكيك ونزع العبوة الناسفة بنجاح".

وشهدت مدينة عتق، على مدار الأسابيع الماضية، عمليات إرهابية وحوادث اغتيال، استهدفت مواقع وشخصيات محسوبة على القوات الجنوبية، وتحديدا عقب المواجهات القتالية التي دارت في شهر آب/أغسطس المنصرم، بين القوات الجنوبية، وأخرى محسوبة على حزب الإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن)، وانتهت بطرد الآخيرة من المدينة.

يشار إلى أن عبوتين ناسفتين، انفجرتا صباح الأحد، قامت بزراعتهما عناصر تابعة لتنظيم القاعدة المتشدد، في محيط معسكر عومران في مديرية مودية في محافظة أبين المحاذية لمحافظة شبوة، والذي تسيطر عليه القوات الجنوبية، وأسفر ذلك عن مقتل 4 جنود، وجرح 3 آخرين.