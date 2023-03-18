بدعوة رسمية.. عيدروس الزبيدي يصل إلى موسكو

وذكر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه من "المنتظر أن يعقد الرئيس الزُبيدي والوفد المرافق له، عددا من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية، للتباحث حول مجمل القضايا التي تخص الجنوب، والمنطقة عموما".

وأشار الموقع إلى أن اللقاءات ستتطرق إلى "الجهود الدولية المبذولة لإطلاق العملية السياسية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل، وضمان حلٍ عادل لقضية الجنوب، بما يلبي تطلعات شعبنا".