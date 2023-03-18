بدعوة رسمية.. عيدروس الزبيدي يصل إلى موسكو
وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على رأس وفد، اليوم السبت، إلى العاصمة الروسية موسكو، استجابة لـ"الدعوة التي وجهتها الحكومة الروسية لقيادة المجلس الانتقالي".
الزبيدي والوفد المرافق له غادروا صباح السبت العاصمة الإماراتية أبوظبي، متجهين إلى روسيا في زيارة رسمية.
وذكر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه من "المنتظر أن يعقد الرئيس الزُبيدي والوفد المرافق له، عددا من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية، للتباحث حول مجمل القضايا التي تخص الجنوب، والمنطقة عموما".
وأشار الموقع إلى أن اللقاءات ستتطرق إلى "الجهود الدولية المبذولة لإطلاق العملية السياسية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل، وضمان حلٍ عادل لقضية الجنوب، بما يلبي تطلعات شعبنا".