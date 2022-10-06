اليمن.. إصابة 7 جنود و3 مدنيين إثر انفجارين في لحج وتعز



أصيب 7 جنود يمنيين، و3 مدنيين آخرين، اليوم الخميس، إثر انفجارين منفصلين استهدف أحدهما حاجزًا أمنيًا بمحافظة لحج، وسيارة مدنية بمحافظة تعز، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وقالت مصادر في محافظة لحج لـ"إرم نيوز"، إن مسلحين مجهولين رموا قنبلة يدوية على حاجز أمني تابع لقوات الحزام الأمني بمنطقة "ريجل"، عند مدخل مدينة الحوطة، مركز المحافظة، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف القوات الأمنية، قبل أن يتمكن المسلحون من الفرار.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى "ابن خلدون" الحكومي في لحج، أن المستشفى استقبل 7 جنود جرحى، بينما تم نقل بعض المصابين إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن، بسبب إصاباتهم البليغة، وفق ما ذكرته المصادر.

وفي مدينة تعز، أصيب 3 مدنيين بجراح متفاوتة، إثر انفجار عبوة ناسفة في شارع "جمال" المزدحم بالمواطنين والباعة، وسط المدينة، استهدفت سيارة مدنية.

وقالت مصادر محلية، إن الانفجار أدى إلى إصابة 3 مدنيين كانوا بالقرب من السيارة المستهدفة، والتي احترقت جراء الانفجار.