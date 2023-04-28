تعرّض خفر السواحل اليمني لإطلاق نار من أحد اليخوت

قتل جندي يمني من قوات خفر السواحل، وجرح آخرون، اليوم الجمعة، في حادثة إطلاق نار في المياه الإقليمية اليمنية، من قبل يخت رفض الردّ على نداءات الدورية المحلية وباشرها بإطلاق الرصاص.

وقالت مصلحة خفر السواحل اليمنية، في بيان لها الجمعة، نشرته على صفحتها عبر فيسبوك، إن يختًا يدعى "MY KALIZMA"، لا يرفع علم أي دولة، مرّ قرب السواحل اليمنية أثناء عمل دورية بحرية مكونة من زورقين أحدهما تابع لخفر السواحل والآخر للبحرية اليمنية، كانا يبحثان عن هدف مشتبه به قرب سواحل محافظة المهرة، وفق بلاغ من العمليات المشتركة في المحافظة.

وأشار البيان إلى أن اليخت لم يتجاوب مع النداءات التي أطلقتها الدورية اليمنية، وهو ما دفعها للاقتراب منه، إلا أنه زاد من سرعته وأطلق وابلًا من الرصاص من آليات مختلفة من قبل مسلحين على متنه، رافضين الرد على النداءات أو التوقف، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين، وأحدث أضرارا في الزوارق اليمنية.