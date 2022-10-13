تحالف "دعم الشرعية" يعلن عن تبادل زيارة أسرى مع الحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الأربعاء، أن وفدين من التحالف وحركة الحوثي، تبادلا زيارة أسرى في إطار "مبادرة حسن نوايا".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن تركي المالكي، قوله: "تم اليوم تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى لدى الطرفين كمبادرة حسن نوايا، وضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة في اليمن".

وأضاف المالكي أن "هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتي كأحد مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل باليمن".

وأكد أن "ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كل الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين، وإنهاء هذا الملف".

وتضغط الأمم المتحدة من أجل تمديد وتوسيع نطاق الهدنة التي استمرت شهرين وانتهت في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وجددت الهدنة مرتين في السابق، وساهمت بتحقيق أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ 7 أعوام.

وفي سياق متصل، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع نظيره اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء "بحث جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة".

وأكد خالد بن سلمان "استمرار التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتلبية تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار".