اليمن.. 4 قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بتعز

قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في انفجار عبوة ناسفة، الأربعاء، بمدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

وبحسب مصادر محلية، فإن الانفجار استهدف عربة عسكرية خالية من الجنود كانت متوقفة في سوق "القبة"، وسط مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل طفلة في الرابعة من عمرها، وإصابة والدتها، إضافة إلى إصابة شخص مسن وأمين سر المحكمة التجارية بمحافظة تعز.

ولاحقا، توفي أمين سر المحكمة، متأثرًا بإصابته، بينما نجت طفلته التي كانت برفقته.

وأكدت المصادر، أن الضحايا، صادف وجودهم لحظة انفجار العبوّة الناسفة، التي أعطبت العربة العسكرية، قبل أن يتم نقلهم من قبل المواطنين، إلى مستشفيات المدينة.

وذكرت المصادر، أن والدة الطفلة القتيلة حالتها متوسطة، في حين تبقى حالة الرجل المسنّ خطيرة، وكلاهما يخضعان للعناية الطبية بمستشفى "الثورة" بمدينة تعز.

وشهدت محافظة تعز، خلال الأسابيع الماضية، تفجير عبوتين ناسفتين، أواخر الشهر الماضي، ومطلع الشهر الجاري، استهدفتا حافلتي نقل ركاب مدنيين، في منطقتي "التربة" و"النشمة"، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.