العليمي: تأمين حركة التجارة العالمية لن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات اليمن

قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الأحد، إن تأمين حركة التجارة العالمية واستقرار المنطقة، لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

جاء ذلك، خلال لقاء العليمي بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدَة شريف، في العاصمة السعودية الرياض، حيث بحث الطرفان، العلاقات الثنائية بين اليمن والمملكة المتحدة.

وتطرق الجانبان إلى المستجدات المحلية، بما في ذلك مساعي الأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة، بناء على نتائج الجهود الحميدة للأشقاء في السعودية، والمرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد العليمي، أن مؤسسات الدولة اليمنية، "هي الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره، وتنميته وسلامة أراضيه، وعودته إلى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي، بدلًا من جلب المزيد من الدمار والخراب إلى بلدنا ومياهنا الإقليمية"، في إشارة إلى هجمات ميليشيا الحوثي في مياه البحر الأحمر وخليج عدن.

وجدد العليمي، تمسك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بنهج السلام الشامل والعادل، وانفتاحهما على كل المبادرات التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية.

وعقب الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين خلال اليومين الماضيين؛ حمّلت الحكومة اليمنية تلك الميليشيا مسؤولية جرّ البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية، مؤكدة أنها تأتي "لأغراض دعائية لا علاقة لها بنصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة".