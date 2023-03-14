قتلى وجرحى في هجوم استهدف حاجزًا عسكريًّا في شبوة

شنَّ مسلحون مجهولون، يشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة، اليوم الثلاثاء، هجومًا مسلحًا على أحد الحواجز العسكرية التابعة لقوات "دفاع شبوة"، شمال غرب محافظة شبوة، جنوبي اليمن؛ ما أدى إلى مقتل 3 جنود وعدد من منفذي الهجوم.

وقالت مصادر محلية بمحافظة شبوة، لـ "إرم نيوز"، إن المسلحين شنّوا هجومهم المباغت فجر الثلاثاء، على حاجز "الصفراء" على الطريق الرابطة ما بين مدينة عتق، مركز المحافظة، ومديريتي بيحان وعسيلان، شمال غرب المحافظة، إلا أن قوات "دفاع شبوة"، تمكنت من التصدي للهجوم.

وبحسب المصادر، فقد أسفر الهجوم عن مقتل 3 من أفراد اللواء الخامس لدى قوات "دفاع شبوة" المرابطة في حاجز "الصفراء" وإصابة آخرين، في حين لقي نحو 4 أشخاص من المهاجمين مصرعهم جراء المواجهات التي اندلعت بين الطرفين.

وعقب انطلاق عملية "سهام الشرق" العسكرية التي أطلقتها القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في أغسطس/ آب الماضي، لتطهير مديريات محافظة أبين، المتاخمة لشبوة، من الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة على القانون، لجأ تنظيم "القاعدة" إلى شنّ هجمات متفرقة تستهدف القوات العسكرية في عدد من مديريات أبين وشبوة؛ ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.