مقتل 9 جنود من القوات الجنوبية إثر هجوم حوثي على لحج اليمنية

قتل 9 جنود، بينهم ضابط، من أفراد القوات المسلحة الجنوبية، فجر الأربعاء، في هجوم هو الأعنف منذ أشهر نفذته مليشيا الحوثي، على مواقع عسكرية، شمالي محافظة لحج.

وقالت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، إن "مليشيا الحوثي شنّت هجومًا مباغتًا على مواقع عسكرية تسيطر عليها القوات المسلحة الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في منطقة الشريجة، شمالي محافظة لحج".

وذكرت المصادر أن "القوات المسلحة الجنوبية، تمكنت من التصدي للهجوم، وخاضت معارك عنيفة ضد المليشيا، ما أدى إلى مقتل 8 جنود وضابط، وإصابة آخرين، من القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، مقابل سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم محمد النقيب، في منشور على منصة "إكس"، إن "القوات الجنوبية تمكنت من إلحاق خسائر جديدة في صفوف المليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك في تصد باسل وحازم لهجوم شنته المليشيات".

وأضاف أن "تصعيد الحوثيين الجديد يأتي كتجديد لهزائم وخسائر مليشيات العدو الحوثية الإرهابية، وتأكيداً منها أنها قد اتخذت قرار الانتحار مجددًا في جبهات الجنوب الحدودية".