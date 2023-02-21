اليمن.. الزبيدي يطالب بإدراج "قضية الجنوب" في المفاوضات الأممية

طالب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، الإثنين، بـ"إدراج قضية شعب الجنوب، ضمن أجندة المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، لوضع إطار تفاوضي لها، باعتبارها قضية محورية".

وأكد الزبيدي، خلال لقائه بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، دعم مجلس القيادة الرئاسي، وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، لجهود التهدئة الرامية إلى عملية سياسية شاملة لوقف الحرب، وكافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة.