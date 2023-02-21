اليمن.. الزبيدي يطالب بإدراج "قضية الجنوب" في المفاوضات الأممية
طالب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، الإثنين، بـ"إدراج قضية شعب الجنوب، ضمن أجندة المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، لوضع إطار تفاوضي لها، باعتبارها قضية محورية".
وأكد الزبيدي، خلال لقائه بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، دعم مجلس القيادة الرئاسي، وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، لجهود التهدئة الرامية إلى عملية سياسية شاملة لوقف الحرب، وكافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة.
وأعرب عن "تطلعات المجلس الرئاسي والانتقالي الجنوبي، إلى دور أكبر، بما يسهم في إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن"، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للانتقالي الجنوبي.
وشدد على "أهمية التعاطي مع فريق المفاوضات المشترك، الذي تم التوافق عليه في مجلس القيادة الرئاسي، لضمان تسهيل عملية التهدئة والوصول إلى اتفاقات دون عراقيل".
كما ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، ونتائج لقاءات المبعوث الأممي إلى اليمن، مع الأطراف المعنية بعملية السلام وإنهاء الحرب، وزيارتيه الأخيرتين إلى جمهوريتي ألمانيا وروسيا.
وكان غروندبرغ، قد اختتم الجمعة الماضي، زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها بوزير الخارجية، سيرغي لافروف، وعدد من كبار المسؤولين الروس، لمناقشة الدور الهام للمجتمع الدولي ومجلس الأمن في دعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية مستدامة عن طريق التفاوض.