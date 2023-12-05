برنامج الأغذية العالمي بصدد تقليص مساعداته في اليمن

وقال إن "قرار التوقف، اتخذ بالتشاور مع الجهات المانحة، بعد مرور ما يقرب من عام على المفاوضات، دون الوصول إلى اتفاق، يقتضي بموجبه خفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9,5 مليون، إلى 6,5 مليون شخص"، مضيفا أن "مخزون الغذاء في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء، بدأ بالنفاد بشكل كامل، ويحتاج حوالي 4 أشهر حتى يتم التمكن من استئناف المساعدات الغذائية، في حال جرى التوصل إلى اتفاق فوري مع الحوثيين".

ولفت البرنامج إلى أنه "سيواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية، بهدف الحد من تأثيرات التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية، على أمل أن يتحقق توفير التمويل اللازم، وتنازل السلطات في صنعاء، كما سيواصل البرنامج توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، الذي سيسري فيها إجراءات مماثلة، وسيتم تخفيض عدد الأشخاص المستفيدين، من خلال التركيز بشكل أكبر على الأشد ضعفاً واحتياجًا".