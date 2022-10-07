"الرئاسي" اليمني: تعنت الحوثيين سبب تعثر تمديد الهدنة

أعرب مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عن أسفه لتعثر جهود تمديد الهدنة، محملا الحوثيين مسؤولية ذلك.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس في العاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي وجميع أعضائه، وقيادات سلطة الدولة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقال المجلس إنه "يعرب عن بالغ أسفه لتعثر جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية، وإمعانها في إراقة مزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم".

وحمّل المجلس ميليشيات الحوثيين، مسؤولية "التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها".

وأعرب عن استهجانه لـ"التهديدات الإرهابية التي تتبناها الميليشيات ضد المؤسسات السيادية الوطنية ودول الجوار وخطوط الملاحة الدولية"، مؤكدا "التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي".

وعلى مدى الأيام الماضية التي أعقبت فترة انتهاء الهدنة اليمنية، مساء الأحد الماضي، أطلقت ميليشيات الحوثيين تهديدات باستهداف الشركات النفطية والوكالات الملاحية الدولية العاملة في البلاد، في حال عدم توقف أنشطتها بشكل كامل.

من جانبه، أكد رئيس المجلس رشاد العليمي، "تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية".

وأشار العليمي، إلى "تماسك كافة المكونات الوطنية والتفافها حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".

وأشاد بـ"موقف المجتمع الدولي ووحدته تجاه القضية اليمنية"، لكنه أكد أن "هذا الموقف لا يكفي لردع هذه الميليشيات وداعميها".

وذكرت وكالة "سبأ"، أن الاجتماع "ناقش مستجدات الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة.