اليمن.. "القوات الجنوبية" تسيطر على مركز مديرية المحفد في أبين

تمكنت "القوات المسلحة الجنوبية "، في جنوب اليمن، اليوم السبت، من السيطرة على مركز مديرية المحفد، شرقي محافظة أبين.

يأتي ذلك في إطار عملية "سهام الشرق" العسكرية، التي أطلقتها القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، لتطهير المحافظة من الجماعات "الإرهابية" والعناصر الخارجة عن القانون.

وقال المقدم محمد النقيب المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الجنوبية، في تغريدة على تويتر، إن الوحدات العسكرية والأمنية "نفذت اليوم السبت، المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق، وأحكمت السيطرة على مركز مديرية المحفد، مع اتخاذ جميع تدابير التأمين للمنطقة".

وأضاف النقيب، أن ذلك يأتي "انطلاقًا من الالتزام الكامل للقوات المسلحة الجنوبية، بتحمّل مسؤولياتها الوطنية في مواصلة مكافحة الإرهاب، واستجابة لنداء الأهالي في محافظة أبين".

وأكد متحدث القوات المسلحة الجنوبية في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن عبوّة ناسفة انفجرت قرب المجمّع الحكومي، في مدينة المحفد، مركز المديرية التي تحمل ذات الاسم، أثناء عملية انتشار الوحدات العسكرية والأمنية، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الجنوبية، تعاملت مع الكثير من شبكات الألغام والعبوّات الناسفة، التي زرعتها العناصر الإرهابية، في مداخل مديرية المحفد، وطرقها الداخلية.

وذكر موقع "درع الجنوب" التابع للقوات المسلحة الجنوبية، أن المرحلة الرابعة من عملية "سهام الشرق" العسكرية، انطلقت السبت، بمشاركة قوات الحزام الأمني وكافة وحدات القوات المسلحة الجنوبية، بمحور أبين، "لاستكمال تحقيق أهدافها في مكافحة واجتثاث الإرهاب".

وأكد سيطرة القوات الجنوبية على مركز المديرية، بعد أن قامت بتأمينها ومطاردة "فلول ما تبقى من عناصر الشرّ والإرهاب".

ومنذ انطلاق عملية "سهام الشرق" العسكرية، في أغسطس/ آب المنصرم، تمكّنت القوات المسلحة الجنوبية وقوات محافظة أمن أبين، من السيطرة على مدينة "شقرة" جنوبي المحافظة، مرورًا بمديريات أحور، لودر، الوضيع ومودية، وصولاً إلى مديرية المحفد، آخر مديريات محافظة أبين، المتاخمة لمحافظة شبوة من جهة الشرق.