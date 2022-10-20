تعديلات جديدة على المناهج التعليمية بمناطق الحوثيين تثير غضب اليمنيين‎‎

وجاء في صفحة "منصة صدق اليمنية" على فيسبوك، المتخصصة بالتحقق من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو، أن "صورة متداولة بشكل واسع من صفحة كتاب مدرسي تتحدث عن شاعر يدعى معاذ الجنيد، بعد التحقق؛ وجدنا أن التغيير الجديد فعلاً موجود في منهج الصف السابع اللغة العربية ج1 طبعة 2023، مرفق لكم رابط الكتاب في أول تعليق، علما أننا قد أصدرنا سابقاً تقريرين حول التغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية في مناطق سيطرة الحوثيين".

وأثارت الواقعة، سخط وتندر اليمنيين، الذين حذروا من "تواصل كارثة تطييف وتزييف المناهج الدراسية وآثارها المروعة على أفكار ومعتقدات الأجيال القادمة، وما سيترتب عليه من تهديدات كبيرة على مستقبل البلد ككل".

وعلق وزير الثقافة والسياحة الأسبق، خالد الرويشان، في تغريدة له على "تويتر"، بقوله: "تخيلوا أن قصيدة معاذ الجنيد تم إدخالها المنهج المدرسي بدل قصيدة ياسموات بلادي، وقصيدة هذه يومي للشاعر عبدالله عبدالوهاب نعمان الفضول".

وأضاف الرويشان: "لو استمرت الأوضاع هكذا صدقوني عادهم شدرسوا (سيدرسون) الطلاب سيرة حسين الأملحي و مصطفى المومري".