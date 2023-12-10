مع بدء العد التنازلي لانطلاقها.. كيف تستعد مصر للانتخابات الرئاسية؟

بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، يجري التصويت داخل مصر بدءًا من صباح يوم غد الأحد حتى الثلاثاء المقبل، على أن تعلن النتائج في 18 من الشهر ذاته، ما لم تكن هناك حاجة إلى جولة ثانية من التصويت.

ويحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان، البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخوض السباقَ الرئاسي، كل من رئيس البلاد منذ عام 2014، المرشح عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثّل تيار يسار الوسط، فريد زهران، ورئيس حزب الوفد الليبرالي، عبد السند اليمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

رقابة دولية ومحلية على الانتخابات

رئيس حزب الشعب الديمقراطي في مصر، خالد فؤاد، يؤكد أن "الهيئة الوطنية للانتخابات أدّت دورها بكفاءة عالية في 121 دولة، حيث تواجدت في 137 قنصلية وسفارة"، متوقعًا أن ينعكس هذا الدور الإيجابي على الانتخابات الداخلية، التي ستنطلق غدا في كل المحافظات المصرية.

واتخذت الهيئة إجراءات عدة لضمان إجراء انتخابات رئاسية ناجحة، بما في ذلك تخصيص أرقام هاتفية لتعريف المواطنين باللجان الانتخابية، وتوفير تسهيلات كبيرة للناخبين، وتأمين اللجان الانتخابية، وتوفير رقابة دولية ومحلية على الانتخابات، وتخصيص قاضٍ على كل صندوق، وفق فؤاد.