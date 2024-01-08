البنتاغون: لا نخطط للانسحاب من العراق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، إنها لا تخطط حاليا لسحب قواتها البالغ عددها نحو 2500 جندي من العراق.

يأتي هذا رغم إعلان بغداد، الأسبوع الماضي، أنها بدأت عملية تهدف إلى إنهاء مهمة التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر في إفادة صحفية: "في الوقت الحالي ليس لدي علم بأي خطط (للتخطيط للانسحاب). نواصل التركيز بشدة على مهمة هزيمة تنظيم داعش".

وأضاف أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك.

وقال رايدر إنه ليس لديه علم أيضا بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع بشأن قرار سحب القوات الأمريكية، وأحال الصحفيين إلى وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص أي مناقشات دبلوماسية بشأن الموضوع.