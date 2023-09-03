اشتباكات وقصف مدفعي على مناطق التماس بين الجيش و"الدعم السريع"

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الأحد، بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في منطقة "أمبدة" بمدينة "أم درمان"، في وقت استمر فيه القصف المدفعي العنيف، على مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال شهود عيان من منطقة "أمبدة" في أم درمان، إن اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع اندلعت بالأسلحة الثقيلة في الحارات "19 و20 و29" بالمدينة، وسط استخدام مكثف للمدفعية الثقيلة.

وأكد الشهود لـ"إرم نيوز" أن الاشتباكات استمرت حتى ما بعد الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الخرطوم، مشيرين إلى تحليق متزامن للطيران الحربي وقصف بواسطة المسيرات.

وتعد المواقع التي اندلعت فيها الاشتباكات اليوم، مناطق التماس بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، حيث تفصل بين تمركزات الجيش شمالًا، ومواقع الدعم السريع جنوبًا.

إلى ذلك، أكد شهود آخرون من منطقة "الفتيحاب" بأم درمان، لـ"إرم نيوز" تعرض سلاح المهندسين التابع للجيش إلى قصف مدفعي عنيف من قبل قوات الدعم السريع.

كذلك قال شهود عيان لـ "إرم نيوز" إن مسيرات قصفت اليوم الأحد، مواقع مختلفة في شرق النيل وسوبا والحلفايا بشمال الخرطوم بحري.

إلى ذلك، ارتفع عدد الضحايا المدنيين جرّاء قصف الطيران، يوم السبت، لأحد الأسواق في منطقة "ود العقلي" جنوب الخرطوم، إلى 20 قتيلًا، بحسب غرفة طوارئ الكلاكلة.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، يوم السبت، فيديوهات تظهر انهيار مبانٍ وانتشال جثث من تحت الأنقاض، إلى جانب تناثر عدد من القتلى في أماكن متفرقة، نتيجة للقصف بواسطة الطيران.