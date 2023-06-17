"مأساة شعب".. قصة صحفية سودانية نجت من الموت

تقول وجدان أبو قرون لـ"إرم نيوز": "قبل أذان المغرب ببضع دقائق، خرجت من المنزل من أجل الوضوء للصلاة؛ وفجأة حدثت اشتباكات عنيفة في أم درمان.. وبعد سماع أصوات الرصاص لمدة 3 دقائق، أصبحت أتحرك شمالاً وجنوباً، حتى أصبت برصاصة طائشة في ساقي".

وتتابع: "علا صوت طلب النجدة وصراخي: أنقذوني.. أنقذوني، حتى جاءت عائلتي وتم إسعافي من قبل ابنة خالتي، والتي تعمل طبيبة إسعافات أولية دون تدخل جراحي".