إسرائيل تستدعي سفيرها في جنوب أفريقيا للتشاور

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل استدعت سفيرها لدى جنوب أفريقيا للتشاور، بعد "تصريحات جنوب أفريقية صدرت مؤخرا".

وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا قال، يوم الخميس الماضي، إنه سيدعم تحركا برلمانيا يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا.

واستدعت جنوب أفريقيا، التي تنتقد بشدة الحملة الإسرائيلية في غزة ضد حماس، دبلوماسييها من إسرائيل.

ويعود دعم جنوب أفريقيا القوي للفلسطينيين إلى أيام الرئيس السابق نيلسون مانديلا، مع تشبيه البلاد محنتهم بمحنتها قبل انتهاء نظام الفصل العنصري في عام 1994. وترفض إسرائيل هذه المقارنة.