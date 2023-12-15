إنزال جوي أردني خامس لمواد طبية عاجلة في شمال غزة

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي لزيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع".

وسبق أن أعلن الجيش الأردني عن تنفيذ 4 عمليات إنزال جوي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.