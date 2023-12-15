إنزال جوي أردني خامس لمواد طبية عاجلة في شمال غزة
أعلن الجيش الأردني مساء الخميس، تنفيذه إنزالا جويا خامسا لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
ووفق بيان للجيش، "رافقت طاقم الطائرة الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي".
وأضاف: "تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي لزيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع".
وسبق أن أعلن الجيش الأردني عن تنفيذ 4 عمليات إنزال جوي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.