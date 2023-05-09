نتنياهو: أي تصعيد من غزة سيقابل بـ"ردٍ ساحق"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، أن أي تصعيد من مسلحي قطاع غزة سيُقابَل بردٍ "ساحق"، وأن إسرائيل في خضم معركة، ونستعد لكل السيناريوهات.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عملية اغتيال استهدفت 3 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في قطاع غزة، أودت أيضًا بحياة 10 آخرين بينهم نساء وأطفال.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن "عمليتنا في غزة نُفذت بعد جهد استخباراتي، حيث لا يوجد حصانة لأحد، وسنصل إلى كل شخص قتل أي مواطن إسرائيلي".

وأضاف: "وصلنا لهؤلاء قبل أن يخرجوا بعمليات أخرى ضدنا.. لقد أوعزت لقواتنا بالاستعداد لأي تصعيد من أي جبهة".