دقلو: إفشال محاولة لتغيير النظام في أفريقيا الوسطى من السودان
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، إغلاق الحدود السودانية مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد إفشال بلاده محاولة لتغيير النظام في الدولة الجارة.
واتهم دقلو الذي يزور دارفور غربي البلاد بعد أحداث قبلية دامية، جهات لم يسمها بالتخطيط لتغيير النظام في دولة أفريقيا الوسطى انطلاقا من داخل الحدود السودانية.
وقال خلال حفل توقيع وثيقة وقف العدائيات، بين قبيلتي الداجو والرزيقات، إن "الجهات المتورطة في محاولة تغيير نظام الحكم في أفريقيا الوسطى جمعت قوات من كل القبائل، إضافة الى عسكريين سابقين، ووفرت لهم زياً رسمياً مكتملاً، من قوات الدعم السريع وأدخلته لمنطقة أم دافوق الحدودية، وأرادت تنفيذ المخطط".
وأضاف دقلو، أنه "كشف هذه المؤامرة ومن يقف خلفها، والقبض على المتورطين، وقفل الحدود مع أفريقيا الوسطى درءاً للفتنة وحفاظاً على حسن الجوار".
ولفت إلى أن "قوات الدعم السريع، ستفتتح معسكرات في المنطقتين الحدوديتين مع أفريقيا الوسطى أم دافوق وأم دخن، لضبط وتأمين الحدود".
وأضاف دقلو أن "كاكي (زي) الدعم السريع متوفر في شركة بالداخل، لذلك كان من السهل عليهم الحصول عليه".
وتابع: "نحن لا نريد مشاكل مع أي جهة".
واتهم دقلو، أطرافا بالبلاد، "بالعمل على خلق الفتن والمؤامرات من منطقة إلى أخرى، مثل أحداث غرب دارفور وجنوب كردفان وغرب كردفان، بغرض توريط قوات الدعم السريع وتلفيق وفبركة الأكاذيب ضدها".
وقال: "نحن جاهزون لمواجهة أي جهة، ولن نتهاون مع المجرمين والمتفلتين".