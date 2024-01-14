آراء الشارع العراقي حول انسحاب القوات الأمريكية (فيديو إرم)

وقال محمد حسن إن "خروج قوات التحالف قد يهدد العراق بدخول قوات أخرى، قد تكون أشد ضرراً من القوات الموجودة حالياً".

وأعرب عن تمنياته، في أن "تكون القوات العراقية، على جاهزية عالية لتحل محل هذه القوات".

بينما رأى كاظم حميد، أن وجود قوات التحالف "يعطي شرعية لوجود مقاومة في أي دولة لديها صراع مع الولايات المتحدة، وخروج القوات يفقد هذه المقاومة شرعيتها في حمل السلاح".

ودعا إلى استثمار وجود قوات التحالف في رفع كفاءة الجيوش الوطنية.

وحذّر حيدر الوائلي من أن "خروج قوات التحالف، قد يتسبب بتصارع على المصالح بين الأحزاب العراقية وبالتالي تقويض التجربة الديمقراطية في البلاد".