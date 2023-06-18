إصابات واعتقالات بمداهمات إسرائيلية بالضفة الغربية

داهم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، بضع مناطق في الضفة الغربية تخللها مواجهات وإصابات واعتقالات طالت 5 فلسطينيين على الأقل.

وذكر شهود عيان لـ "إرم نيوز"، أن "مواجهات جرت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين بحجة البحث عن مطلوبين؛ ما أدّى إلى إصابة فلسطيني".

كما اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، إثر اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية للمخيم، دون أن يبلَّغ عن إصابات.

وشهدت بلدة "بيتا" شرق مدينة نابلس مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات الإسرائيلية بعد اقتحام البلدة بقوات كبيرة، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيًّا أثناء عبوره حاجزًا عسكريًّا قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، واقتادته إلى جهة مجهولة.

من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن الجيش والشاباك وحرس الحدود نفذوا في عمليات مشتركة عدة مداهمات في مناطق الضفة الغربية، فيما تم اعتقال 5 فلسطينيين.

ويشن الجيش الإسرائيلي ،بشكل يومي، جولات اقتحامات للمدن والبلدات في الضفة الغربية بهدف اعتقال عناصر فلسطينية مسلحة.