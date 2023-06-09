الكرملين: السعودية دولة ذات سيادة ولا تحتاج لمواعظ من أي أحد

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة ويمكنها اتخاذ قراراتها بشأن اقتصادها دون مواعظ من أي أحد.

ويأتي تصريح بيسكوف تعقيبا على ما نشرته صحيفة واشنطن بوست أمس بشأن توعد واشنطن بـ"إجراءات" ضد السعودية نتيجة سياستها النفطية.

وقال بيسكوف في إحاطة صحفية: "المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة ودولة مسؤولة، ولاعب مهم للغاية في أسواق الطاقة الدولية، وبطبيعة الحال، يمكن لها أن تتخذ قرارات تؤثر على الاقتصاد العالمي وبسيادة تامة، ولا يمكن لأي شخص، حتى من الولايات المتحدة أن يلقي محاضرات عليها أو مواعظ".