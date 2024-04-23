استهداف مقر للجيش السوداني شمالي البلاد

قصفت مسيّرات انتحارية مجهولة، اليوم الثلاثاء، المهبط الجوي في الفرقة الثالثة مشاة التابعة للجيش السوداني في مدينة شندي بولاية نهر النيل شمالي البلاد.

وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز" إن المسيرات استهدفت مقرا للجيش "الفرقة الثالثة" في مدينة شندي، وأضافوا أنهم سمعوا أصوات الانفجار داخل مقر الجيش.

وقال أحد شهود العيان: "عقب الانفجار بدقائق حلقت مروحيات عسكرية في سماء مدينة شندي"، مشيراً إلى أن 4 مسيّرات مجهولة استهدفت مقر الجيش بالمدينة.

ونفى شاهد العيان علمه بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الحادثة.

ولم يصدر الجيش السوداني أي تصريح بشأن الحادثة التي تعد الثالثة خلال شهر، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادثة.