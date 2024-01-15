هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا

بدورها، قامت القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة نفسها، بقصف مواقع للميليشيات المدعومة إيرانياً في منطقة هشّام غربي الفرات.

وحتى لحظة نشر الخبر، لم يدل الجانب الأمريكي بأي تعليق حول الهجوم. ولم يتضح بعد عما إذا أسفر عن خسائر مادية أو بشرية في القاعدة الأمريكية.