هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا
شنت ميليشيات مدعومة من إيران غرب نهر الفرات بسوريا، هجوما صاروخياً على قاعدة كونيكو الأمريكية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأناضول، الأحد، أن الهجوم نفذته ميليشيات مدعومة إيرانياً غربي نهر الفرات. ودمرت الدفاعات الجوية الأمريكية اثنين من الصواريخ قبل وصولهما إلى الهدف، فيما سقط صاروخ واحد في محيط القاعدة.
بدورها، قامت القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة نفسها، بقصف مواقع للميليشيات المدعومة إيرانياً في منطقة هشّام غربي الفرات.
وحتى لحظة نشر الخبر، لم يدل الجانب الأمريكي بأي تعليق حول الهجوم. ولم يتضح بعد عما إذا أسفر عن خسائر مادية أو بشرية في القاعدة الأمريكية.