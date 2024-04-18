بسبب غزة.. الناخبون ذوو الأصول الأفريقية يتراجعون عن دعم بايدن

أدت سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الحرب في غزة إلى خسارته المزيد من الناخبين ذوي الأصول الأفريقية الأمريكيين، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ووفق مقابلات أجرتها الصحيفة مع ناخبين وقادة رأي ذوي أصول أفريقية، قال البعض إن تعامل بايدن مع الصراع يجعلهم يتساءلون عما إذا كان يستحق فترة ولاية ثانية.

وبالنسبة للبعض، فإن الصراع في الشرق الأوسط قد غير تصويتهم بالفعل، متغلبًا على المخاوف المحلية مثل الاقتصاد، والتضخم، والجريمة.

ويقول آخرون إن الحرب في الشرق الأوسط، التي كلفت بالفعل آلاف الأرواح وجعلت المنطقة على شفا المجاعة، تعكس مآسٍ أخرى يعاني منها "الأشخاص الملونون"، وأن دعم بايدن لما يعتبرونه "كارثة أخلاقية" يجب أن يكون له عواقب في صندوق الاقتراع.

وأشارت الصحيفة إلى أن ولاية فيلادلفيا، التي فاز فيها بايدن في انتخابات 2020 بنسبة 4/1 بفضل دعم الناخبين ذوي الأصول الأفريقية، قد تلعب في نهاية المطاف دورًا كبيرًا في تحديد من سيشغل البيت الأبيض في العام المقبل.

وعلى الرغم من إدراك الرئيس بايدن لهذا الأمر وقيامه بزيارة هذه الولاية أكثر من 20 مرة خلال فترة رئاسته، فإن الصراع في غزة سيكون له تأثير كبير، لا محالة، على أولئك الناخبين بفعل زيادة ارتباطهم بالناشطين الأمريكيين العرب، بحسب تأكيد الصحيفة.