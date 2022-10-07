الكشف عن رسالة من مقتدى الصدر طالب فيها إيران بالتوقف عن قصف الأراضي العراقية

وتابع الصدر في رسالته: "لا نريد أن تكون الجمهورية الاسلامية سببا وذريعة للآخرين من الجنوب أو الشمال أو حتى الكيان الصهيوني لقصف العراق ومقدساته، فإننا إذا رضينا بقصفكم لنا، سوف تُعيينا الحجة بقصف الآخرين لنا، ثم إن العراق دولة مستقلة كما أنتم كذلك حماكم الله من كل سوء.. واستهداف العـدو في الأراضي العراقية لا يكون بهذه الطريقة بل بالطرق الدبلوماسية المعمول بها دوليا".