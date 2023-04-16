بن فرحان يؤكد لحميدتي والبرهان ضرورة وقف التصعيد العسكري

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، دعوة المملكة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بن فرحان مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد جرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.