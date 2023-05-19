ولي العهد السعودي يجري محادثات مع الرئيس السوري

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، محادثات رسمية مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي شارك في أعمال القمة العربية التي استضافتها مدينة جدة السعودية.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة السورية "استقبل الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأسد. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات على الساحة العربية في ظل ما تشهده العلاقات العربية العربية من أجواء إيجابية تعكس توجها جماعياً نحو رؤى مشتركة تتوجت بقمة جدة.