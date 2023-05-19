ولي العهد السعودي يجري محادثات مع الرئيس السوري
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، محادثات رسمية مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي شارك في أعمال القمة العربية التي استضافتها مدينة جدة السعودية.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة السورية "استقبل الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأسد. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات على الساحة العربية في ظل ما تشهده العلاقات العربية العربية من أجواء إيجابية تعكس توجها جماعياً نحو رؤى مشتركة تتوجت بقمة جدة.
ووفقا لبيان الرئاسة السورية، ثمّن الأسد الجهود التي بذلتها السعودية على مستوى تحقيق التقارب العربي وبناء الأجواء السياسية التي تساعد على العمل المشترك بين الدول العربية لتحقيق المنفعة لشعوبها.
وهنأ الرئيس الأسد ولي العهد السعودي على نجاح قمة جدة، معتبراً أنها ستساهم في المزيد من التماسك العربي.
وأثنى الرئيس الأسد والأمير محمد بن سلمان على عودة العلاقات المعهودة بين سوريا والسعودية بما يدعم استقرار المنطقة ويخدم العمل العربي المشترك.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بصفته رئيس القمة العربية الـ32، اعتماد القرارات الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و"إعلان جدة".
وأبرز ما تضمنه إعلان جدة الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، الترحيب باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، مشددا على تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا.