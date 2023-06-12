طهران تنتظر زيارة مرتقبة من وزير الخارجية السعودي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن طهران ستشهد قريبا زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد التقدم بملف تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "بناءً على دعوة عبد اللهيان لنظيره السعودي لزيارة إيران، سنشهد في القريب العاجل زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران".

وتابع المتحدث "تقدمت عملية تنفيذ الاتفاقات بين إيران والسعودية بسرعة كبيرة من جانب الطرفين ولم تكن هناك معوقات في عملية تنفيذ الاتفاقية".

وحول إعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران قال كنعاني: "فيما يتعلق بإعادة افتتاح السفارة السعودية والقنصلية العامة في مشهد، تم توفير الأسس والمنصات اللازمة".

و أوضح أنه "بناءً على الخطوات الأولية التي اتخذها الوفد السعودي، نعتقد أننا سنشهد افتتاح السفارة والقنصلية العامة للسعودية في المستقبل القريب".

وتابع " نحن( إيران والسعودية) في حالة جيدة في تطبيق العملية الرسمية للعلاقات، والمحادثات الأخيرة بين الوزيرين كانت مفيدة ومثمرة".