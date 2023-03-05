من هو وزير الإعلام السعودي الجديد سلمان الدوسري؟

وسلمان الدوسري إعلامي وكاتب سعودي له مقال ثابت على صحيفة الشرق الأوسط يحظى بمتابعة واسعة وهو عضو مجلس تحرير لقناتي العربية والحدث.

وفي مايو 2021، منحه الملك سلمان وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية.

بدأ الدوسري حياته المهنية عام 1998، مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، مراسلًا في صحيفة الاقتصادية، ثم صحيفة الشرق الأوسط، واستمر بالعمل في المجموعة حتى ترأس الاقتصادية في 2011، ثم الشرق الأوسط في 2014.

وتولى سلمان الدوسري كذلك رئاسة تحرير مجلة "المجلة" التي تصدر شهريا من لندن باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي مقال له في شهر يناير الماضي بصحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان ماذا يحدث في السعودية؟ كتب الدوسري: "في الوقت الذي كان يُراهن فيه البعض على قرب سقوط المملكة وانتهاء مشروعها كقوة مهمة في المنطقة؛ انشغلت السعودية بتجديد نفسها من خلال إعادة بناء مُحكمة في جميع المجالات، هذه المرة بعيداً عن النفط كمصدر دخل وحيد عبر إعادة اكتشاف مصادر قوتها الكامنة من حيث المكانة الدينية والثروة التعدينية والقوة البشرية والمساحة الجغرافية. ما حدث في سنوات قليلة كان مدهشاً، وارتد عكساً على أحلام المشككين."

وأضاف: "ولعل الخطوة الأهم، كأرضية لتحقيق كل شيء، هي إعلان الحرب على التطرف. قادت السعودية مشروعاً مبكراً داخلياً، وعالمياً، لمحاربة التطرف... عسكرياً ومعرفياً وإعلامياً وتمويلياً، ودعمت المنظمات الرسمية، وأنشأت التحالفات والمراكز، وأجهضت مشروع المتطرفين، لتزرع مكانه التنمية."