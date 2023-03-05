أوامر ملكية في السعودية: سلمان الدوسري وزيرا للإعلام

كما شملت تعيين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وعين، طبقًا للأوامر ذاتها، حمود بن بداح المريخي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، ومحمد بن عامر بن محمد الحربي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة، وراكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعدًا لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.