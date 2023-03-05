أوامر ملكية في السعودية: سلمان الدوسري وزيرا للإعلام
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، عددًا من الأوامر الملكية، شملت تعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرًا للإعلام.
نصت الأوامر الملكية على تعيين عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظًا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة
كما شملت تعيين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وعين، طبقًا للأوامر ذاتها، حمود بن بداح المريخي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، ومحمد بن عامر بن محمد الحربي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة، وراكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعدًا لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.
كما نصت الأوامر الملكية على تعيين عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظًا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة، وإسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعدًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.