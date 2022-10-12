بن فرحان: أي اتفاق مع إيران يجب أن يراعي الأمن الإقليمي في المنطقة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يراعي الأمن الإقليمي في المنطقة.

وأضاف بن فرحان في الجزء الثاني من لقائه مع قناة العربية نشر اليوم الأربعاء، أن "الاتفاق النووي يجب أن يراعي القصور بالاتفاق السابق"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى العام 2015 وانسحبت منه أمريكا في العام 2018.

إلى ذلك، أكد أن "المملكة والتحالف وحكومة اليمن حريصون على تمديد الهدنة" في هذا البلد، وأن هنالك مساعي لأجل ذلك.

ودعا إلى "إيجاد سبل لإيقاف الحرب في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن هذه "الحرب لا تؤثر على أوكرانيا وحدها بل على العالم أجمع".

وكان الوزير السعودي أكد في الجزء الأول من لقائه الذي نشر أمس الثلاثاء، أن "العلاقة مع أمريكا إستراتيجية وقديمة"، مشيرا إلى أنها "قدمت فوائد كبرى للبلدين والمنطقة".

وقال إن "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن أسهم في استقرار المنطقة".

ولفت إلى أن المملكة لا تنظر إلى "أي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار أوبك+"، في إشارة إلى القرار الأخير بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا.

واعتبر الوزير أن القرار "اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"، مبينا أن "أوبك+ تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، والحديث عن تفكيكها عاطفي.