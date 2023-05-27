وفد سعودي في دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة

وصل وفد سعودي فني، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة لدى سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن زيارة الوفد السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي تأتي إنفاذا لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية في سوريا.