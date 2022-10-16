خالد بن سلمان: قرار "أوبك+" اتخذ بالإجماع ولدوافع اقتصادية بحتة

قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، إنه يستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف، في تغريدة عبر تويتر، أنه على الرغم من أن قرار "أوبك" الذي اتخذ بالإجماع هذا الشهر كان لدوافع اقتصادية بحتة فإن البعض اتهم المملكة بوقوفها إلى جانب روسيا.

واتخذت منظمة أوبك+" خلال اجتماعها الأخير قرارا بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا.

ووصف الوزير اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا بالاتهامات الزائفة.

بالتوازي مع ذلك، قال الأمين العام لمنظمة أوبك ردا على سؤال عن مراجعة قرار أوبك+: "في أوبك دائما القرارات فيها متسع من المرونة"، مضيفاً: "قراراتنا المتخذة فنية بحتة".

وتابع: "استقرار أسواق النفط العالمية مهم للمستقبل ونحن لا ننظر فقط إلى اليوم، نحن لا نتحكم في سعر النفط، والمنظمة لا تستهدف سعرا معينا ولكن تستهدف التوازن بين العرض والطلب".