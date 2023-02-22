سيرة مانع المريدي تعود للواجهة مع احتفال السعودية بيوم التأسيس

}تحتفل السعودية، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم التأسيس الذي تم إقراره بشكل رسمي العام الماضي.

ويرمز هذا اليوم لقيام أول دولة سعودية في بدايات القرن الثامن عشر على يد الأمير محمد بن سعود الذي توج جهود أجداده منذ قدوم مانع المريدي إلى الدرعية قرب الرياض.

وأعادت الذكرى التي باتت عطلة رسمية تواكبها احتفالات واسعة في عموم المملكة، تفاصيل حقبة التأسيس وما قبلها، وصولاً إلى مانع المريدي، الجد الأول المعروف لأسرة آل سعود الحاكمة في القرن الخامس عشر.

وأسهمت كثير من منشورات الباحثين التاريخيين حول المناسبة، و المتداولة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، بتعريف أجيال حديثة من السعوديين بسيرة مانع المريدي وأولاده وأحفاده وصولاً للأمير محمد بن سعود.