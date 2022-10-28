"نزاهة" السعودية: نصف مليار ريال إجمالي اختلاسات مدير جامعة الملك عبدالعزيز

وحسب صحيفة عطاظ المحلية، فقد اتخذت "نزاهة" الإجراءات التحفظية اللازمة فيما يتعلق بالأموال التي تورط مدير جامعة الملك عبدالعزيز باختلاسها، وذلك لمنع التصرف بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية لاستعادتها إلى خزينة الدولة.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرًا ملكيًا يوم أمس الخميس، يقضي بإعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، من منصبه.

وجاء الأمر الملكي بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال الجامعة، وغسل الأموال والتزوير.

ونص الأمر الملكي على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحق مدير الجامعة.