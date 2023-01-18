سفيرة السعودية لدى أمريكا: الشراكة بين الرياض وواشنطن مهمة للعالم

قالت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأربعاء، إن الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية الطويلة الأمد بين الرياض وواشنطن "ضرورية للغاية" للاستقرار العالمي.

وأضافت السفيرة ريما بنت بندر آل سعود في ندوة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: "نعم كانت هناك لحظة صراع وخلاف، لكن هذا لا ينتقص من حقيقة أننا حليفان إستراتيجيان وأننا أصدقاء، وهذه العلاقة مهمة للعالم".

وشددت السفيرة السعودية لدى واشنطن، خلال الندوة، على أهمية العلاقات الأمريكية السعودية التي مر عليها 80 عاما، وقالت إن البلدين "يقف أحدهما إلى جانب الآخر عند الضرورة".