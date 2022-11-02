من هي والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود؟

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب البيان، سيصلى اليوم على والدة الأمير الراحلة بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض؟

والأمير سعود هو نجل الأميرة البندري بنت إبراهيم الأحيدب، والتي كانت إحدى زوجات الأمير مساعد بن سعود ابن الملك سعود بن عبدالعزيز.

وتوفي الأمير مساعد، زوج الأميرة الراحلة، في عام 2012 عن عمر 90 عاما في الولايات المتحدة.

وتولى الأمير مساعد إبان حياته إمارة منطقة تبوك لفترتين، كما حظي بمنصب سفير المملكة لدى دولة الكويت، وتولى منصب وكيل وزارة الدفاع والطيران، ورئيس الهيئة العام لرعاية الأيتام.

يذكر أن نجل الأميرة البندري، الأمير سعود، كان قد تزوج من ابنة الشيخ زيد بن ناصر المليحي.