السعودية: تعذر حضور ولي العهد قمة الجزائر بناء على توصية طبية

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، أن الفريق الطبي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أوصى بتجنبه السفر لمسافات طويلة، ما تعذر عليه التوجه إلى الجزائر لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية المقبلة.

وقال الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "وجه بإنابة" الأمير محمد بن سلمان "برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية" في الجزائر.

وأضاف البيان: "إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب" ولي العهد "السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر" عليه "القيام بزيارة الجزائر أخذًا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة".

وأشار إلى أن الملك سلمان وجّه وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة.

وأكد العاهل السعودي وقوف المملكة إلى جانب الجزائر ودعهما لكل ما من شأنه نجاح القمة، وفق البيان.