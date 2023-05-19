وزير الخارجية السعودي: قمة جدة أكدت تعزيز العمل العربي المشترك
السعودية

وزير الخارجية السعودي: قمة جدة أكدت تعزيز العمل العربي المشترك

إرم نيوز

شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على أن إعلان قمة جدة أكد تعزيز العمل العربي المشترك.

وأضاف بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الـ 32 في جدة، أن إعلان جدة أكد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.

وزير الخارجية السعودي: قمة جدة أكدت تعزيز العمل العربي المشترك
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وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية في إنهاء أزمتها، كما رحب برسالتي الرئيسين الصيني والروسي للقمة العربية.

وشدد بن فرحان، على أهمية الحلول السياسية في كل من السودان واليمن ومواصلة تكثيف الجهود العربية لمساعدة سوريا والرفض التام لتشكيل ميليشيات وجماعات مسلحة خارج نطاق الدولة.

وزير الخارجية السعودي: قمة جدة أكدت تعزيز العمل العربي المشترك
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وتضمن البيان الختامي للقمة أكثر من 32 بندًا لمختلف القضايا الملحة في العالم العربي، بدءًا من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، مرورًا بالملف الإيراني، وصولًا إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

السعودية

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