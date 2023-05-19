وزير الخارجية السعودي: قمة جدة أكدت تعزيز العمل العربي المشترك

شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على أن إعلان قمة جدة أكد تعزيز العمل العربي المشترك.

وأضاف بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الـ 32 في جدة، أن إعلان جدة أكد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.