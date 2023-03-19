الرئيس الإيراني يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض

وفي 10 من مارس/آذار الجاري، توصلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين لاستئناف العلاقات بين البلدين على أن تفتح السفارات بين طهران والرياض في غضون شهرين.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي، إنه "سوف يلتقي نظيره السعودي فيصل بن فرحان قريباً"، مضيفاً: "نعمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة بالتعاون مع السعودية".

وأوضح عبد اللهيان أن "اتفاقنا مع السعودية يؤكد على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة".