كابوس بارزاني ونشوة طالباني.. البرلمان العراقي يختار رئيساً للبلاد على وقع خلافات كردية

من المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي، يوم الخميس، رئيس الجمهورية الجديد، وسط خلاف كردي "محتدم" حول المنصب.

وبعد أن أجرى العراق انتخابات نيابية مبكرة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأت مفاوضات الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي)، بشأن هذا المنصب، المخصص للأحزاب الكردية، وفق نظام المحاصصة المعمول به في البلاد.

وعلى رغم كثافة اللقاءات والحوارات، التي أجريت بين الطرفين، وتبادل الوفود، إلا أن الجانبين لم يتمكّنا من الاتفاق على مرشح واحد.

وعندما كان الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، متحالفاً مع مقتدى الصدر، سعى إلى ترشيح وزير الداخلية في الإقليم ريبر أحمد إلى المنصب.

لكن الديمقراطي يدرك الآن، أن الوضع قد تغير، فبانسحاب الصدر، من العملية السياسية واستقالة نوابه الـ 73، بقي حلفاؤه السابقون في وضع مربك وغير مريح، لجهة ضعفهم، وتفرد قوى الإطار التنسيقي المدعوم من إيران بهم.

بوصلة المفاوضات