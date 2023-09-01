"العشائر" تسيطر على مناطق عديدة بدير الزور في احتدام القتال مع "قسد"

احتدمت، اليوم الجمعة، المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارًا باسم "قسد"، وقوات عشائرية تابعة لمجلس دير الزور العسكري، حيث سيطرت الأخيرة على العديد من المناطق في المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

وتدور المعارك، منذ يوم الأحد الماضي؛ على خلفية توقيف "قسد" لقائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بـ"أبو خولة"، في مدينة الحسكة (شمال شرق).

وأثار ذلك توتّراً تطوّر لاحقاً إلى اقتتال في مناطق قريبة من حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي، حيث توجد قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وخلفت المعارك حتى الآن 45 قتيلًا على الأقل، بحسب تقارير إخبارية.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، فإن مسلحين محليين تابعين لمجلس دير الزور العسكري سيطروا على مدينة هجين وبلدتي السوسة والباغوز في المحافظة.

وأضاف المرصد أن المسلحين انتشروا داخل مدينة هجين وأمام مركز قوى الأمن “الداخلي" التابع لـ"قسد" الذي سيطروا عليه.

ودارت كذلك اشتباكات متقطعة بين الجانبين في بلدتي ذيبان والشحيل وبالقرب من جديدة بكارة بريف دير الزور، وفق المرصد.