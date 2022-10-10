"الآلية الثلاثية": السودان يقترب من تسوية سياسية

أعلنت الآلية الثلاثية المشتركة "الأممية الأفريقية" في السودان، اليوم الإثنين، قرب التوصل لتسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية في البلاد.

وعقد فريق الآلية الثلاثية بقيادة رئيس بعثة الأمم المتحدة، فولكر بيرتس، وممثل الاتحاد الأفريقي، محمد بلعيش، ومبعوث منظمة الإيقاد، محمد يونس، اليوم، اجتماعا مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، بالخرطوم.

وبحث اللقاء التطورات التي يشهدها السودان، في ضوء الحراك بين المكونات السياسية، ودور "الآلية الثلاثية" في تقريب وجهات النظر بين الأطراف؛ من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.

وقال الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بلعيش، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن الحوار مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، حول الخروج من الأزمة الراهنة كان بنّاء وإيجابيا.

وأوضح بلعيش أن "اللقاء تناول التطورات الجارية في الساحة، من خلال الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، إضافة إلى الحوار الجاري بين المكونات السياسية".

وأشار إلى أنه "نتيجة لهذه الجهود نرى بأننا نقترب أكثر فأكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية".

وبين أنه "آن الأوان لينخرط الجميع في العملية السياسية بروح وطنية بنّاءة وإرادة صادقة، لإخراج البلاد من النفق، وتطبيع علاقات السودان مع محيطه الإقليمي والدولي، ومعالجة الوضع الاقتصادي، فضلا عن استكمال السلام الشامل، وترسيخ الإجراءات التي تصب في استقرار السودان".

وشدد على ضرورة مواجه المشاكل بروح التفاعل والتوافق وتقديم التنازلات الضرورية، قائلا إن "البلد لا يمكن أن تتحمل أكثر".