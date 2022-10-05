تقرير: الحكومة السورية تستعد لشن عملية عسكرية "كبيرة" ضد "داعش"

ونقل الموقع عن زين العابدين العكيدي، وهو صحفي من ريف دير الزور، قوله إن "الهدف من العملية العسكرية هو تأمين محاور معينة في البادية، مثل منطقة جبل العمور بريف حمص حيث يتواجد ناشطون من داعش".

وأضاف العكيدي أنها تهدف أيضا إلى تأمين محور الرقة – الرصافة"، لافتًا إلى أن "التنظيم كثف خلال الأسابيع الماضية عملياته ضد قوات النظام في محيط مطار الطبقة بريف الرقة".