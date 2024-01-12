الجيش السوداني يخسر أبرز معاقله أمام تقدم "الدعم السريع"

دخلت الحرب السودانية شهرها التاسع، وسط معارك تتأرجح ضراوتها، دون أن يتمكن أي طرف من كسر شوكة الآخر، رغم التقدم الميداني لقوات الدعم السريع على حساب الجيش السوداني.

وحين انطلقت الرصاصة الأولى للحرب السودانية، في صبيحة 15 أبريل/ نيسان العام 2023، كانت المؤشرات ترجح كفّة الجيش السوداني المتفوق في العتاد العسكري لامتلاكه سلاح الجو والمدرعات والمهندسين..

لكن الكفة تبدو، اليوم، راجحة لصالح قوات الدعم السريع التي تتفوق بعدد المشاة على الأرض، والدعم الشعبي.

مناطق السيطرة الميدانية

وطبقًا لمتابعات ورصد "إرم نيوز" للتطورات العسكرية في السودان، فإن مساحة سيطرة الجيش السوداني تراجعت بشكل ملحوظ بعد دخول الحرب شهرها التاسع، حيث خسر، مؤخرًا، ولاية الجزيرة وسط السودان، إضافة إلى إقليم دارفور كله، عدا عن مقر قيادته داخل مدينة الفاشر، وأجزاء كبيرة من كردفان، كما تمتلك قوات "الدعم السريع" اليد الطولى في العاصمة الخرطوم.